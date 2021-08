Manchester City : Grealish a déjà conquis Foden

De la concurrence ? Phil Foden n'a pas peur. Il est même ravi que son ami Jack Grealish le rejoigne à Manchester City. Actuellement blessé au pied après avoir été touché juste avant la finale de l’Euro perdue avec la sélection anglaise face à l'Italie, Phil Foden va rater le début de la Premier League avec Manchester City. Mais il a hâte de jouer avec son ami comme il l'a confié à Sky Sports.



"Nous sommes proches"

"Nous sommes proches, indique ainsi Foden. La première fois que j’ai été appelé en équipe d’Angleterre, on s’est tout de suite très bien entendu sur comme en dehors du terrain. Je suis très heureux qu’il ait signé ici. Il n’a aucune peur avec la balle. Il peut changer un match à lui tout seul. Je crois qu’il est un joueur très spécial et qu’il va être clé pour nous." Quid de la concurrence ? "Le manager aime faire tourner et il y a beaucoup de matches à jouer. Il n’y aura pas qu’un seul onze pour toute l’année. Tout le monde va jouer sa part. Tout le monde est heureux de ça, prêt à jouer et le manager nous fait nous sentir aimés."