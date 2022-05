Manchester City : Gabriel Jesus fait attendre les prétendants

Le joueur de 25 ans a fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un départ de l'Etihad, notamment depuis que les champions de Premier League ont confirmé la signature d'Erling Haaland au début du mois. Arsenal et Tottenham sont tous deux en contact. S'adressant à ESPN Brésil, Gabriel Jesus s'est confié au sujet d'un éventuel départ de Manchester City cet été : "Au sujet de mon avenir, c'est encore incertain."

Un avenir encore flou

"J'ai un contrat avec City et j'ai déjà exprimé mon désir aux gens de City et à mon agent. J'ai dans ma tête [une idée très claire de] ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la fête avec City. Il est évident que je suis très heureux ici. Demain, si tout va bien pour moi, ma femme et notre famille, Helena viendra au monde. Donc, je dois profiter de ce moment. Puis, penser à l'équipe, sourire à l'équipe à nouveau. Et, en vacances, je déciderai de mon avenir."