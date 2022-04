Manchester City: Fernandinho annonce son départ en fin de saison et prend Guardiola par surprise

L'ancien international brésilien, âgé de 36 ans, qui a remporté quatre titres de Premier League depuis qu'il a rejoint City en 2013 en provenance du Shakhtar Donetsk, a révélé ses intentions lors d'une conférence de presse avant le quart de finale retour de la Ligue des champions mercredi sur le terrain de l’Atlético Madrid. Fernandinho, à qui il était demandé s'il souhaitait prolonger son séjour à l'Etihad d'une année supplémentaire, a répondu: "Je ne pense pas."

"A la fin de la saison, nous en parlerons, peut-être que c'est à cause de sa famille"

Guardiola, qui était aux côtés du milieu de terrain, a été pris de court par l'annonce de son capitaine. "Oh! je ne savais pas. C'est toi qui me donnes la nouvelle", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est si important. Je vais lui demander", a insisté l'Espagnol, qui a indiqué qu'il serait "ravi" si son joueur revenait sur sa décision. Guardiola a déclaré que Fernandinho avait été "un joueur incroyable pour Manchester City". "A la fin de la saison, nous en parlerons, peut-être que c'est à cause de sa famille", a ajouté le manager.

La dernière titularisation de Fernandinho avec les Citizens remonte au 8e de finale retour de C1 disputé à domicile contre le Sporting Portugal, début mars, mais Guardiola a assuré qu'il demeurait une figure essentielle du club mancunien. "Quand je suis arrivé (en 2016) il était déjà là, comme Raheem (Sterling), Kevin (de Bruyne), John (Stones), peu de joueurs... On se connaît très bien. (...) Il a fait des choses incroyables (pour l'équipe), des choses que personne d'autre ne fait", a souligné le technicien.