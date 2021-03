C'était dans l'air depuis plusieurs mois et pas mal de grosses écuries se tenaient en alerte en attendant le dénouement de la saga. C'est désormais officiel. Sergio Aguero quittera bel et bien Manchester City au terme de la saison. En fin de bail en juin, le légendaire attaquant des Skyblues ne sera donc pas conservé. La Juventus, le FC Barcelone, mais surtout le PSG avancent d'ores et déjà leurs pions dans l'ombre pour une lutte qui s'annonce sans merci.



"Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Aguero à l'expiration de son contrat cet été", peut-on ainsi lire sur le site officiel du club des Eastlands. "Le club va maintenant commencer à travailler sur les plans pour marquer son départ lors du dernier match à domicile de la saison 2020/21 contre Everton, où l'on espère que des milliers de supporters seront autorisés à se rendre au stade Etihad pour rendre hommage à sa contribution et ses réalisations extraordinaires", lit-on encore. La fin d'une ère.