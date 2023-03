Manchester City : Erling Haaland est passé par l'hôpital après sa blessure à l'aine

Erling Haaland ne rigole pas avec sa santé et le Cyborg norvégien a donc été très touché de devoir déclarer forfait pour le rassemblement de mars avec sa sélection de la Norvège. Touché à l'aine avec Manchester City, celui qui marche sur l'eau cette saison avec déjà 42 buts inscrits toutes compétitions confondues veut revenir le plus vite possible sur les terrains. Et dans ce sens, il a donc décidé de prendre le taureau par les cornes afin de se soigner au mieux. On apprend par le média The Telegraph que l'ancien joueur du Borussia Dortmund a décidé de passer par la case hôpital avec un séjour dans un établissement de Marbella en Espagne afin d'y recevoir un traitement.

Haaland passe par l'hôpital

Mais alors que l'attaquant de 22 ans veut revenir au plus vite avec les Skyblues, son père Alfie a donné des nouvelles peu positives à la télévision norvégienne. Dans l'émission TV 2 Sport, le père de la star de Manchester City a confié : "Premièrement, je ne suis pas médecin et deuxièmement, je pense que c’est compliqué, oui. Vous ne pouvez pas passer deux semaines sans vous entraîner et vous lancer directement dans un combat. Il doit y avoir une progression là-bas. Ils peuvent parier dessus, mais s’il ne s’entraîne pas correctement avec l’équipe, il ne jouera pas. Il s’agit de la façon dont il réagit au traitement dans les prochains jours. Il a besoin de beaucoup de soins et de 'coups de poing’. Il y a beaucoup de sprints et il y a beaucoup à bouger." Voilà qui ne va pas rassurer les fans de City...