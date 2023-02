Manchester City : énorme contrat à venir pour Haaland ?

Erling Haaland devrait pouvoir voir venir en vue de l'avenir et du côté financier. L'attaquant norvégien de Manchester City devrait ainsi signer un très contrat avec son futur équipementier dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, son contrat avec Nike a pris fin et Haaland est libre de s'engager avec la marque de son choix. Mais d'après le média The Athletic, il semble que trois équipementiers se disputent la signature du "Cyborg". Haaland a été pris en photo avec des chaussures de trois marques différentes.

Haaland toujours chez Nike ?

Il devrait avoir des très grosses propositions de chacune d'entre elle et le média anglais précise que le clan du joueur des Skyblues attend une offre globale de 22,6 millions d'euros. Mais le choix d'Haaland devrait aussi être arrêté en fonction du confort des produits. D'après The Athletic, le Norvégien devrait continuer de collaborer avec Nike, chez qui il se trouve depuis ses 14 ans. Rien n'est encore signé mais un contrat XXL pourrait être en approche pour l'une des stars de Manchester City, très bon depuis le début de saison et son arrivée chez les champions d'Angleterre en titre.