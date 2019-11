Manchester City dompte Chelsea malgré un bijou de Kanté (2-1)

Cette surprenante équipe de Chelsea, jeune et dynamique, se heurtait à une formation de Manchester City mise sous pression par le succès de Liverpool sur la pelouse de Crystal Palace plus tôt dans la soirée (2-1) et tous les ingrédients étaient réunis pour un choc de Premier League. Un rendez-vous lors duquel N'Golo Kanté a répondu présent. Le milieu français, dont la capacité à se dédoubler est notoire, a donné encore plus l'impression d'être doté d'ubiquité ce samedi,suite à un très bel appel dans le dos de l'arrière-garde citizienne, qui lui permettait de tromper Ederson d'une frappe taclée après un bon service de Kovacic.Mais Chelsea n'a pas été capable de capitaliser sur cette ouverture du score et se faisait rejoindre à la demi-heure de jeu suite à un contre. Le ballon parvenait à Kevin De Bruyne, qui, après un crochet extérieur, trompait Kepa grâce à une frappe déviée par Kurt Zouma pour le 1-1. Titularisé ce samedi soir, Riyad Mahrez donnait raison à Pep Guardiola en donnant l'avantage aux siens à la 37e minute grâce à sa spéciale. Alimenté sur la droite,En seconde période, Chelsea dominait face à une formation des Eastlands gestionnaire et guettant les contres. Frank Lampard, le manager des Blues, faisait entrer Batshuayi et jouait le tout pour le tout avec une disposition très offensive. Et les visiteurs s'offraient plusieurs occasions comme sur cette demi-volée puissante signée Willian qui passait juste au dessus à 20 minutes du terme. City croyait marquer le but du 3-1 en toute fin de rencontre, quand sur une chandelle, Mahrez gagnait un duel aérien pour servir Sterling qui trompait Kepa, mais l'international anglais était signalé hors-jeu suite à l'intervention de la VAR. Mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Chelsea ne gagne toujours pas face aux gros et met fin à une série vertueuse de six victoires de rang.