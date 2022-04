Ce choc entre Manchester City et le Real Madrid aura pour écrin une demi-finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera à l'Etihad Stadium, en Angleterre. Mais avant cela, Manchester City doit affronter Watford en Premier League. Les Citizens sont en pleine course au titre intense avec Liverpool, où tout point perdu pourrait faire perdre la couronne à l'une des deux équipes. Et Pep Guardiola a un gros mal de tête.

Hécatombe de blessés à City

Kyle Walker, John Stones, Nathan Ake et Ruben Dias ont tous des problèmes de blessure et vont passer des examens de dernière minute pour voir s'ils sont aptes à jouer, selon sa conférence de presse d'avant-match rapportée par AS. Ce n'est pas idéal si près de Madrid, surtout que Joao Cancelo est suspendu pour le match aller. "Nous ne pouvons pas abandonner des points, Liverpool non plus", a déclaré Guardiola. Les joueurs le savent, nous sommes déjà passés par là. Nous avons joué une finale contre Brighton, donc nous pouvons en jouer une autre demain. Quand nous aurons terminé demain, nous aurons un autre match dans trois jours, en Ligue des Champions. Ensuite, nous avons Leeds. Il faut être frais, détendu et prêt pour chaque match."