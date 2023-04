Manchester City : de retour à l'entraînement, Haaland pourrait rejouer ce week-end

Même s'il faut l'avouer, Manchester City n'a pas trop souffert de l'absence d'Erling Haaland (victoire 4-1 contre Liverpool le week-end dernier), c'est un retour qui fait quand même du bien. Mit sur la touche depuis fin mars à cause d'une blessure à l'aine contractée contre Burnley en FA Cup (6-0), l'attaquant norvégien n'avait pas pu rejoindre sa sélection lors de la trêve.

Pour le plus grand bonheur des Citizens, le meilleur buteur de Premier League (18 unités) a été aperçu ce mercredi aux côtés des siens lors de l'entraînement. Après trois semaines de patiente, l'ex-attaquant de Dortmund pourrait donc être aligné dès ce week-end contre Southampton (20e) en championnat. Un retour plus que bienvenue pour Pep Guardiola qui s'apprête à entrer dans un mois d'avril plus que chargé avec la double confrontation en Ligue des Champions contre le Bayern, avant de recevoir Arsenal le 26 avril dans une rencontre déterminante pour la suite de la saison.