Manchester City : de lourdes sanctions à venir, Mancini impliqué, ... les Skyblues dans le flou total

Manchester City pourrait avoir un avenir très sombre et surtout loin de la Premier League. Hier, l'instance du football anglais a dévoilé au travers d'un communiqué qu'une enquête de quatre ans avait été faite sur les Skyblues. Et au terme de cette enquête, il se trouve que Manchester City aurait commis de nombreuses infractions financières qui pourraient mettre en grand danger le club champion d'Angleterre en titre. Man City va passer devant une commission indépendante d'ici les prochains jours en vue de connaître ses sanctions, mais comme relayé par RMC Sport, des informations ont fuité. Accusé d’avoir enfreint à plus de 100 reprises les règles du fair-play financier en Angleterre, Manchester City est en grand danger et pourrait bien être relégué.

City relégué ?

Comme l'a indiqué The Sun ce mardi, de nombreux clubs de Premier League réclameraient la relégation de Manchester City dans le cas où les infractions seraient avérées. Mais les champions d'Angleterre en titre sont en grand danger puisque les Citizens ne pourront pas faire appel d’une éventuelle sanction devant le tribunal arbitral du sport (TAS) et que la prescription n'existe pas en Premier League. Dans le cas où la commission indépendante déclarerait City coupable et qu'une sanction de points tombe, cela pourrait s'appliquer pour la saison en cours. Seulement, une décision ne semble pas attendue avant la fin de saison actuelle et City devrait donc s'en sortir cette année.

Seulement, Man City risque de nombreuses sanctions, avec au choix : empêcher le club de jouer des matches de championnat, déductions de points, recommander au conseil d'administration de la Premier League que les matchs de championnat soient rejoués, recommander au conseil d'administration de la Premier League que le club soit exclu du championnat, annuler ou refuser l'inscription des joueurs, condamner le club à payer des indemnités…

Tout cela n'annonce rien de bon, d'autant que des révélations fortes ont été faites notamment au sujet de Roberto Mancini, ancien coach des Skyblues. L'actuel sélectionneur de l'Italie aurait été rémunéré plus que prévu, recevant des paiements secrets via un contrat d’emploi fictif de consultant pour le club d’Al Jazira. En effet, Mancini avait un salaire de base annuel de 1,6 M€ nets d’impôt, mais ce contrat secret lui rapportait 1,9 M€. Il pourrait donc mettre en grand danger City et le club mancunien ne semble pas au bout de ses peines.