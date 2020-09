Manchester City : de Bruyne reconnaît des "erreurs de trop" en Premier League

Carabao Cup à son palmarès, la troisième remportée de façon consécutive. Dans les autres compétitions, les joueurs de Pep Guardiola ne sont pas parvenus à répéter les mêmes succès que la saison passée (avec un quadruplé sur le plan national), le club ayant été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par l'OL (3-1), en demi-finale de la FA Cup par Arsenal (2-0), et regardant Liverpool et son avance de 18 points, dans le championnat anglais.

The newly-crowned PFA Player of the Year says players should not be afraid to ask for additional rest time next season, given the condensed fixture list caused by the global health pandemic.