Manchester City : De Bruyne de retour à l'entraînement

La finale de la Ligue des Champions, pas encore dans la tête de Guardiola

Drongen avait repris l'entraînement et était disponible pour intégrer le groupe. " Oui, il s'entraîne depuis deux jours, il se sent bien. Kevin est important comme tout le monde. Tout le monde le sait mais tout le monde est au même niveau, on verra son niveau et on verra s'il est apte à jouer", a expliqué Guardiola devant les médias. Alors que Manchester City n'a plus que trois matches à jouer avant de terminer la saison - deux en Premier League et la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea - le technicien veut continuer à gagner afin d'arriver dans la meilleure forme possible contre les Blues de Thomas Tuchel, le 29 mai prochain à Porto.

Demain on va jouer un match pour gagner à nouveau, c'est la meilleure façon d'arriver pour la finale. Lors des cinq ou six derniers jours, nous serons plus concentrés sur Chelsea. Nous nous entraînons comme d'habitude pour arriver le mieux possible au match de Brighton, au match d'Everton et à la finale de la Ligue des Champions", a affirmé le natif de Santpedor. Vainqueur de la C1 en 2009 et 2011 en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, Guardiola pourrait ajouter une troisième Ligue des Champions à son palmarès personnel de coach, si d'aventure son équipe venait à s'imposer face à un Chelsea qui pourrait connaître de grandes désillusions en cette fin de saison

Manchester City peut avoir le sourire.. Déjà champion d'Angleterre, City se déplacera sur la pelouse de Brighton, mardi soir lors de la 37ème journée de Premier League (20 heures). Avant cela, Pep Guardiola a donné quelques nouvelles de son maître à jouer en conférence de presse, soulignant le rôle primordial du joueur de 29 ans, élu meilleur joueur du championnat la saison passée, sans non plus le mettre au-dessus des autres.Ainsi, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a révélé que le natif de