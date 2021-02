Manchester City : De Bruyne de retour à l'entraînement

"Nous allons perdre des points", prévient Guardiola

"Il va mieux. Vraiment de mieux en mieux. Aujourd'hui, il s'est entraîné avec le groupe, avec nous tous. Il va beaucoup mieux", a-t-il indiqué.

ous n'obtenez jamais la perfection. Ce que nous avons fait en remportant 16 matchs de suite est une conséquence de la préparation du mieux possible pour le prochain match. Il y a deux mois, personne dans le football mondial ne pensait à l'idée que nous puissions remporter la Premier League. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Tout ce qui est dans ma tête, c'est Everton. Nous allons perdre des points, c'est sûr. C'est le moment où j'attendrai une réaction de nous tous", a-t-il clarifié.

La forme de Manchester City n'est plus à démontrer alors que la Ligue des Champions effectue son retour. Victorieux lors des 16 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues de façon consécutive, les joueurs dirigés par Pep Guardiola dominent la Premier League avec une avance de 7 points sur Manchester United. Un écart qui pourrait s'accroître à 10 longueurs, en cas de succès sur la pelouse d'Everton, mercredi soir lors d'un match en retard du championnat d'Angleterre (21h15). La rencontre avait été reportée en raison du nombre trop important de joueurs positifs au Covid-19 dans l'effectif de Manchester City En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Citizens a effectué un point sur l'état physique de son groupe, dévoilant une très bonne nouvelle concernant son maître à jouer, Kevin de Bruyne. Absent depuis le 20 janvier à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain belge va mieux.Au sujet de la dynamique de son groupe, Guardiola s'attend à ce que Manchester City perde des points, et n'a pas le sentiment d'être imbattable. "V