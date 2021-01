Manchester City avait repris la tête de la Premier League de façon provisoire en s'imposant face à Aston Villa, mercredi soir (2-0). En effet, avec encore un match en retard à disputer, les joueurs de Pep Guardiola sont désormais au deuxième rang au classement, à deux unités de Manchester United, vainqueur à Fulham (1-2). Kevin de Bruyne avait été contraint de céder sa place à l'heure de jeu de la rencontre face à Villa, en raison d'une douleur à la cheville. Ce vendredi, Pep Guardiola a confirmé une mauvaise nouvelle pour son groupe car le milieu de terrain belge va manquer les prochaines semaines.

"Kevin, le médecin a dû revoir le scan ce matin, et il sera absent entre quatre à six semaines. Nous devons avancer. Je ne dis pas que personne ne sait à quel point son importance est grande. Malheureusement pour lui et nous, il sera absent pendant une partie importante de la saison et nous devons trouver une solution car tout le monde a du mal dans cette situation et nous devons nous adapter", a expliqué l'entraîneur espagnol devant les médias. Il a aussi évoqué cette saison particulière, avec l'enchaînement des rencontres : "Nous le savions. Nous avons un meilleur traitement médical et une meilleure nutrition que jamais. Nous faisons ce que nous pouvons pour prendre soin des joueurs mais ce sont des êtres humains. C'est normal. Nous ne pouvons pas demander que quelque chose soit résolu. C'est impossible."

