Manchester City : Contact entre Guardiola et Griezmann ?

🚨Info : Le FC Barcelone espère qu'une offre sérieuse arrivera pour Antoine Griezmann 🇫🇷 cet été, histoire d'alléger la masse salariale. Et une piste intéressante s'ouvre pour l'attaquant français, contacté par Manchester City et Pep Guardiola 🇪🇸.https://t.co/pT6UmmPjP4

— Santi' FM (@Santi_J_FM) July 9, 2021

Griezmann en cas d'échec pour la piste Kane à City ?

. Éliminé avec les Bleus en huitièmes de finale du Championnat d'Europe face à la Suisse (3-3, 5 tirs au but à 4), il s'est ensuite retrouvé au centre de la polémique de la vidéo où il se moquait de techniciens japonais avec Ousmane Dembélé, avant d'être lâché par Konami, dont il était l'un des ambassadeurs. Sur le plan sportif, son avenir paraît également incertain, et il pourrait d'ailleurs quitter le Camp Nou durant l'été.Arrivé en 2019 au Barça en provenance de l'Atlético de Mardrid, le champion du monde 2018 ne s'y est pas totalement imposé et son entraîneur, Ronald Koeman, s'est montré évasif sur son futur, dans des propos relayés par Sport. "Le club catalan est plongé dans une crise importante et n'est pas parvenu à sceller la prolongation du numéro 10 pour l'instant.L'entraîneur des Citizens aurait eu l'attaquant français au téléphone, selon Foot Mercato, qui explique que Manchester City verrait d'un bon œil une arrivée du natif de Mâcon si jamais la piste menant à Harry Kane venait à ne pas aboutir.