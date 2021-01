Manchester City : Cinq absents face à Chelsea à cause du coronavirus

Guardiola ne souhaite pas polémiquer au sujet du calendrier

Manchester City n'avait pas joué lundi face à Everton à cause du nombre de cas positifs au coronavirus dans son effectif . Gabriel Jesus et Kyle Walker sont des cas connus, mais il y en a eu de nouveaux, comme l'a affirmé Pep Guardiola, ce vendredi, avant la rencontre prévue face à Chelsea, dimanche en Premier League (17h30). "Je ne pense pas que la Premier League nous permette de nommer les joueurs mais vous le saurez demain. Nous devons peut-être respecter la vie privée des joueurs., a expliqué le technicien aux journalistes.Revenant sur la rencontre annulée face à Everton, l'ancien entraîneur du Barça a indiqué qu'il avait pris les dispositions nécessaires afin de prévenir son homologue, Carlo Ancelotti. "a glissé le natif de Santpedor.Comme depuis le début de la saison, il a parlé du calendrier de son équipe, qui s'annonce frénétique, avec 8 matchs en 27 jours lors du mois de janvier. "C'est comme ça. Quand vous voulez gagner un maximum de trophées vous devez jouer beaucoup de matches. Plus vous avez de matches à jouer, plus cela veut dire que vous êtes encore en course sur tous les tableaux.. Je ne vais pas faire une déclaration polémique alors que je savais exactement comment était fait le calendrier avant le début de la saison."