Manchester City chipe la deuxième place à Leicester avec un doublé de Mahrez / Premier League (J22)

Alors que Leicester s'était écroulé à domicile contre Southampton samedi (1-2, 22e journée), Mà la faveur d'un large succès acquis à Villa Park, aux dépens d'Aston Villa. Et les Citizens peuvent notamment remercier Riyad Mahrez. L'international algérien s'est offert un doublé d'emblée (18e et 24e) pour lancer son équipe. Mahrez a d'abord ouvert le score du gauche au ras du poteau de Nyland après une jolie combinaison collective avant de marquer le deuxième but des siens suite à un bel effort de Sergio Agüero et à une mauvaise intervention de Drinkwater.Agüero, très inspiré, marquait le troisième but citizien d'une frappe lointaine, égalant au passage le record de Thierry Henry comme meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais.Agüero parachevait le succès des siens dans le second acte avec deux nouveaux buts. 0-6, score final, Manchester City est le nouveau dauphin de Liverpool.