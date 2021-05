Manchester City champion après le revers de United contre Leicester / Premier League (J36)

Peut-être parce que ses atmosphères dans les stades sont uniques, l'Angleterre, berceau du football, décerne ses distinctions à distance depuis deux ans, en ces temps de Covid. Personne n'a oublié le sacre de Liverpool la saison passée, lorsque les Reds ont exulté depuis leur canapé, un jeudi soir. L'autre équipe dominante du Royaume, Manchester City, a connu le même dénouement, un soir de semaine, ce mardi. Et l'histoire retiendra qu'il a fallu un revers inattendu de Manchester United à Old Trafford, contre Leicester (1-2), pour que ce sacre évident se matérialise enfin.

Finaliste de Ligue des Champions, Man City va pouvoir jouer libéré dans l'attente de ce moment d'histoire. Homme de projet, Pep Guardiola répète souvent qu'un titre de champion d'Angleterre a plus de valeur qu'un succès dans la compétition reine. Cette case-là est cochée.

United n'a pas pu éviter le piège de Leicester

Dans le même temps, à quelques miles de là, il y a eu un match, verrouillé mais intense, entre le dauphin United et une équipe de Leicester toujours plus bluffante. Avec un onze largement remanié au coup d'envoi - Pogba, Bruno Fernandes, Rashford et Cavani ont tous débuté sur le banc - la formation d'Ole Gunnar Solskjaer n'est pas parvenue à éviter le piège tendu par les Foxes. Thomas a rapidement débloqué la situation en reprenant un centre précis de Tielemans d'une volée magistrale (0-1, 10e). Pris dans son dos, le buteur des visiteur a été moins inspiré sur l'égalisation mancunienne signée Greenwood, d'un bel enchaînement technique (1-1, 15e). Mais c'est bien Leicester qui a eu le dernier mot, au cours d'un second acte hors-sujet pour la bande à Solskjaer. Söyüncü a offert la victoire aux Foxes d'un coup de casque puissant sur corner (1-2, 67e).

Fort de succès, Leicester double le Chelsea de Thomas Tuchel pour grimper provisoirement sur le podium avec un match en plus, à quatre points de son hôte du jour. Bien installés sur leur trône, les Sky Blues de Manchester City vont pouvoir observer cette course acharnée en se frottant les mains...