Manchester City a enfin accédé cette saison à une place plus conforme avec son statut en Premier League. Les Sky Blues se sont hissés au 3e rang, en récoltant leur cinquième succès de rang. Contre le mal classé Brighton, la différence ne s’est faite que sur un but, mais la mission a été accomplie. Le héros du jour se nomme Phil Foden.

Le portier des Seagulls a retardé l’échéance

Le jeune milieu anglais a été le seul à trouver la faille dans cette partie. A une minute de la pause, il a trompé la vigilance de Robert Sanchez, en expédiant un tir de 18 mètres et au ras du poteau suite à une passe de Kevin De Bruyne. Une réalisation qui a libéré les Eastlands, qui s’étaient montrés inefficaces jusque-là dans le dernier geste.

Si City n’a pas été capable de marquer plus tôt, c’est surtout la faute au portier des Seagulls. Ce dernier s’est montré très solide sur sa ligne, en intervenant à deux reprises devant De Bruyne (14e et 41e) et aussi face à Riyad Mahrez (26e).

City se rapproche du sommet

En seconde période, Sanchez a aussi été impérial, avec des arrêts effectués contre Ilkay Gundogan (59e) et devant Foden (66e). Grâce à lui, à son poteau droit qui a repoussé un tir de Bernardo Silva (59e) et à Raheem Sterling qui a loupé un pénalty à la 92e, Brighton est resté dans le match jusqu'au bout. Les visiteurs n’avaient cependant pas les armes pour faire mal offensivement. En 90 minutes de jeu, ils ne se sont créés qu’un seul tir cadré.

En remportant ce match piège, Manchester City confirme donc sa belle forme du moment. Les vice-champions d’Angleterre sont les seuls à avoir signé un sans-faute durant la période ultra-chargée en matches entre mi-décembre et mi-janvier. De bon augure pour la suite, surtout que le calendrier des prochaines sorties leur est favorable. S’ils gagnent leur deuxième match en retard, les hommes de Guardiola reviendront à un point de Manchester United.