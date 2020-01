Outre le doublé de Riyad Mahrez, les Citizens de Pep Guardiola ont pu constater le triplé de Sergio Agüero contre Aston Villa ce dimanche (1-6), à l'occasion de la 22eme journée. Meilleur réalisateur de l'histoire du club (248 buts), « El Kun » a inscrit ses 175, 176 et 177emes buts en championnat lors de son 255eme match.précédemment meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League (175).Avec son 177eme but, l'international argentin égale Frank Lampard à la 4eme place des meilleurs buteurs de l'histoire de la PL.. Shearer devance Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187).