Manchester City : Agüero positif à la Covid-19

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

Walker et Gabriel Jesus ont aussi contracté le virus

Encore un coup dur pour Sergio Agüero. Cette saison, l'attaquant de Manchester City n'a pour l'instant disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues à cause de plusieurs blessures plus ou moins importantes. L'Argentin n'a pas joué depuis le 3 janvier, face à Chelsea. Un match remporté par les Citizens 3 à 1. Et en neuf rencontres, le meilleur buteur de l'histoire club n'a marqué que... deux buts, en Ligue des champions, contre Porto et l'OM. Sa saison se complique encore un peu puisqu'Agüero a annoncé qu'il avait été déclaré cas contact. Il s'est donc mis en quarantaine et a passé des tests. Le dernier s'est révélé être positif. Le joueur doit par conséquent continuer sa quarantaine. Il va également devoir repasser d'autres tests jusqu'à ce qu'il ne soit plus positif. Sa durée d'absence est donc indéterminée.Sergio Agüero n'est pas le premier cas du club mancunien. L'équipe a été très impactée pendant les fêtes de fin d'année. Récemment, Kyle Walker et Gabriel Jesus avaient eux aussi contracté le virus. Ce qui n'empêche pas Manchester City, qui compte un match en moins, de pointer à la deuxième place du classement avec 38 points, à égalité avec Leicester et deux longueurs derrière son voisin et leader, Manchester United. Les Citizens, qui ont remporté leur neuf derniers matchs, affrontent Cheltenham Town samedi en FA Cup, avant de se déplacer sur la pelouse de West Bromwich Albion trois jours plus tard dans le cadre de la 20eme journée de Premier League.