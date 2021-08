Après une entame d'aventure réussie avec Manchester United dimanche face à Wolverhampton (1-0) en Premier League, le joueur Français Raphaël Varane a montré l'étendue de son expérience au sein de la défense des Red Devils. En conférence de presse, le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer a louangé l'ancien joueur du Real Madrid, auteur d'une belle partie, qui laisse présager du meilleur pour la suite de son épopée.

"Une grande performance"

"Raphaël Varane a réalisé une grande performance. C'était son message de bienvenue à la Premier League, a apprécié l'ancien attaquant norvégien en conférence de presse après la rencontre. Il a du rythme et de l'énergie pour stopper les contre-attaques de l'adversaire. Il est bon dans les airs et calme avec le ballon. Il a tellement d'expérience, rien ne le perturbe. Il était confiant dans le vestiaire avant le match et pendant la mi-temps. Je suis ravi par sa performance, il a démontré toute sa classe." Un bien bel hommage.