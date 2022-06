Le Français a rejoint United après avoir gagné tout ce qu'il y a à gagner au Real Madrid, mais a connu une première campagne difficile à Old Trafford. Les blessures l'ont forcé à manquer 17 matchs au cours de sa première saison, ce qui signifie qu'il n'a joué que 29 matchs au total. United a terminé deuxième de la Premier League en 2020/21 mais a terminé sixième la saison dernière. Pour Ferdinand, Varane ne mérite pas de critiques trop sévères pour sa première saison en Angleterre. Il est arrivé dans un club en plein chaos avec une mentalité à mille lieues du Santiago Bernabéu.

Un gros changement pour Varane

"Il vient d'un club dont les titres vous diront qu'il est performant au plus haut niveau, avec des joueurs qui jouent constamment à leur meilleur niveau", a déclaré Ferdinand dans des propos rapportés par Diario AS. "Et puis il arrive dans une situation totalement différente où un club ne fonctionne pas. Il n'y a pas de confiance, pas d'orientation, pas de structure. Il a atteint un endroit étrange où il doit se dire : 'Je n'ai pas vu ça depuis que j'étais jeune'. Passer de cette culture et de ce niveau de classe mondiale à United aura été un énorme changement."