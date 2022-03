Ralf Rangnick devait assurer l’intérim sur le banc de Manchester United jusqu’à la fin de la saison, mais il n’est pas certain qu’il reste jusqu’à cette échéance. Comme plusieurs de ses prédécesseurs avant lui, le coach allemand ne parvient plus à mobiliser son vestiaire. Actuellement, il est même confronté à une fronde en interne. Les joueurs ont commencé à douter de ses compétences techniques.

La presse et les observateurs anglais fustigent plutôt les joueurs

Selon ce que révèle Manchester Evening News, un groupe de Mancuniens se moque continuellement du CV de Rangnick. Ils ne comprennent pas pourquoi un ancien directeur sportif de Lokomotiv Moscou s’est retrouvé parachuté sur le banc d’une équipe telle MU. De plus, ils ne sont pas du tout convaincus par ses méthodes, les jugeant totalement dépassées.



Rangnick prend donc cher auprès de ses troupes après la déroute contre le voisin honni. En revanche, auprès de l’opinion publique et des experts, ce sont plutôt ses protégés qui en prennent pour leur grade. Roy Keane, ancienne icône du club, les a notamment sérieusement fustigés au micro de Sky Sports. « Je peux accepter trois ou quatre erreurs, mais là il y a quatre ou cinq joueurs qui ne devraient plus jamais porter le maillot de cette équipe. C’est honteux », a-t-il déclaré sur un ton furieux juste après le match. Auteur d’un match catastrophique face à City, le Français Paul Pogba fait partie de ceux qui ont été le plus décriés ce lundi matin dans la presse anglaise.