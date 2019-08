Man Utd: Un tag anti-Pogba au centre d’entraînement

Installé il y a deux semaines, un panneau situé devant le centre d’entraînement de Manchester United, indiquant que les joueurs n’ont pas le droit de s’arrêter pour prendre des photos et signer des autographes, a déjà été vandalisé.

The Sun révèle qu’une inscription "Pogba Out" ("Pogba dehors") y a ainsi été taguée. Le milieu de terrain français, qui voulait quitter les Red Devils cet été, avait aussi été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après son penalty manqué lors du déplacement à Wolverhampton dans le cadre de la deuxième journée de Premier League.

Vandals spray 'Pogba Out' on new sign outside Man Utd's training ground https://t.co/te7nymSL1e