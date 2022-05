Man Utd : Un sacré ménage en vue ?

Le Manchester Evening News rappelle que Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata et Edinson Cavani sont tous en fin de contrat le mois prochain, tout comme le gardien de but Lee Grant. United a déclenché l'option d'un an dans les contrats de Mata, Cavani et Grant l'année dernière, tandis que les extensions dans les contrats de Pogba et Lingard ont été activées la saison dernière. Matic a choisi de ne pas exercer l'option d'une année supplémentaire et a annoncé son départ le mois dernier. United avait initialement communiqué qu'il avait signé un contrat jusqu'en 2023.

Pogba mène la danse

Au niveau de l'académie, le gardien de but Ondrej Mastny, l'arrière Reece Devine, les milieux Charlie Wellens et Connor Stanley, ainsi que les attaquants D'Mani Mellor et Mateo Mejia, sont en fin de bail. United dispose d'options d'un an sur les contrats de Mejia et Wellens, tous deux âgés de 19 ans, mais il n'est pas certain que l'une d'entre elles soit exercée. Il n'est pas certain non plus que United déclenche la prolongation d'un an du contrat de Dylan Levitt, qui approche du dernier mois de son bail.