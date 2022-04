Les supporters de Manchester United en ont encore été pour leurs frais ce mardi. En déplacement sur le terrain de Liverpool, leur équipe a été balayée par les Reds, avec à la clef une cinglante défaite 4-0 (30e journée de Premier League). Après ce neuvième revers en championnat, United préfère déjà se projeter sur la saison prochaine, et plus spécifiquement sur son mercato à venir.



En conférence de presse d'après-match, Ralf Rangnick a annoncé du lourd pour l'été prochain. L'actuel entraîneur des Red Devils qui devrait céder sa place à Erik ten Hag au terme de la saison, a prévu une sérieuse refonte de l'effectif mancunien. Celui qui intègrera le staff avec un statut de consultant, a été très clair. "Il va y avoir une reconstruction ici. Pour moi, c'était clair à partir du moment où je suis arrivé. Six, sept, peut-être même dix joueurs vont être recrutés."

Situation embarrassante



Le coach mancunien a très mal vécu la gifle reçue face au meilleur ennemi liverpuldien. Et s'il réfléchit à la saison prochaine, il sait que la fin de celle qu'il dispute actuellement sera compliquée. "Nous avons encore cinq matchs à disputer. En tant qu'entraîneur, la situation est extrêmement embarrassante. Avoir ce genre de discussion en conférence de presse... Mais on ne peut qu'admettre qu'ils étaient meilleurs que nous." Manchester United est pour l'heure sixième du classement de Premier League, en position de qualifié pour la prochaine Ligue Europa.