Man Utd : Un accord avec Erik ten Hag

Plus les jours passent et plus Erik ten Hag se rapproche du poste d'entraîneur de Manchester United. Déjà considéré comme le successeur de l'intérimaire Ralf Rangnick par une bonne partie des médias anglais, l'homme de cinquante-deux ans a reçu une proposition d'embauche pour les trois saisons à venir (plus une en option). Ne reste plus qu'à attendre la réponse officielle du Néerlandais qui aurait déjà accepté verbalement.



Ce ne devrait donc pas être Luis Enrique, Julen Lopetegui, et encore moins Mauricio Pochettino. La direction de Manchester United a choisi Erik ten Hag pour entraîner son équipe première dès la fin de la saison. D'après le Dailymail, le club mancunien a rencontré ses homologues de l'Ajax Amsterdam pour se mettre d'accord sur un montant permettant à Ten Hag de filer en Angleterre.



Le technicien est donc prêt à tenter l'aventure et a donné son accord verbal à son transfert. Reste désormais à attendre la confirmation officielle d'une recrue que beaucoup espèrent être source de renouveau pour une équipe qui, malgré quelques rares coups d'éclat, n'a jamais retrouvé son lustre de l'ère Sir Alex Ferguson.