Man Utd-Tottenham: Pogba contre Ndombele

Paul Pogba et Tanguy Ndombele seront opposés au coup d’envoi de Manchester United-Tottenham, ce jeudi (13h30) à Shanghai, dans le cadre de l’International Champions Cup.

Ole Gunnar Solskjaer fait un peu tourner après la victoire des Red Devils contre l’Inter samedi dernier à Singapour, mais "La Pioche" ainsi qu’Anthony Martial sont maintenus dans le onze.

Du côté des Spurs, Moussa Sissoko, Dele Alli ou encore Harry Kane débutent.

Today's team news is in — and there are six changes from our previous #ICC2019 game...#MUFC #MUTOUR