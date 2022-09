Les dirigeants de Manchester United ont renoncé à recruter le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong, malgré les exigences de leur entraineur Erik ten Hag. Selon une information divulguée par le média néerlandais AD, le board des Red Devils a choisi d’ignorer le technicien batave et miser plutôt sur le Brésilien Casemiro pour renforcer le milieu de terrain.

Ten Hag ignoré par la direction de MU

Les dirigeants de United ont abandonné la piste De Jong, en partie à cause des "doutes sur le prix". Le Barça ayant demandé un montant de 85 millions d'euros pour son sociétaire, et à cette somme se serait ajoutés les presque 400 000 euros par semaine que voulait le joueur en guise de salaire. C’était trop, même pour le plus puissant des clubs européens, et c’est pourquoi MU s’est finalement mis en retrait.



Cette décision a particulièrement frustré Ten Hag car De Jong, qu’il connait depuis leur passage commun à l’Ajax, était sa principale demande comme renfort. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Casemiro, malgré les 70 millions qu’il a coutés, n’a toujours pas connu la moindre titularisation en Premier League.