Manchester United prépare une offre ambitieuse pour De Ligt cet été dans l'espoir qu'Erik ten Hag puisse attirer le joueur de la Juventus à Old Trafford. De Ligt est en difficulté depuis son arrivée à Turin en 2019 et a récemment laissé entendre qu'il pourrait quitter le club malgré le fait qu'il lui reste encore deux ans de contrat. Le journaliste italien Nico Schira affirme que Ten Hag "aime" De Ligt depuis leurs jours à l'Ajax et le considérerait comme une priorité dans sa recherche d'un défenseur central.

Une priorité pour Ten Hag

Interrogé récemment sur les spéculations le liant à United, De Ligt a répondu : "Terminer quatrième [en Serie A] deux années de suite n'est pas suffisant. La Juventus le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons prendre des mesures. Je suis un joueur de la Juventus, donc je suis concentré sur cela. Des discussions sont en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment sera arrivé, je déciderai de prolonger ou de chercher plus loin."