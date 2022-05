Erik Ten Hag vient de prendre ses marques à Manchester United. Recruté en mars dernier, le Néerlandais a officiellement assuré la succession de Ralf Rangnick au poste de manager de l’équipe. Et il n’a pas attendu trop longtemps avant de se mettre au travail. Même si c’est la période des vacances, le Batave met d’ores et déjà en place le processus censé permettre aux Red Devils de retrouver leur lustre d’antan.

Ten Hag mise sur le bâton… en attendant la carotte

L’ancien coach de l’Ajax va veiller à ce que son équipe réponde à ses attentes sur le terrain, mais pas seulement. Il sera aussi à cheval sur la discipline, et à un degré conséquent. Le quotidien The Mirror a fait savoir que le nouveau coach mancunien a demandé un profil complet de tous les joueurs qu'il a à sa disposition. Il veut tout savoir sur la famille et leur vie privée, afin de pouvoir faire une évaluation complète de leur caractère et de leur façon de vivre. Il chercherait même à connaitre leurs lieux de villégiature respectifs. Une surveillance accrue et qui risque de ne pas plaire à tout le monde.



Ça sera donc le retour de la rigueur du côté d’Old Trafford. La méthode forte va-t-elle porter ses fruits ? C’est loin d’être la certitude car des techniciens avaient aussi cherché à instaurer la discipline dans ce club par le passé, mais se sont violemment cassé les dents. Ça a été notamment le cas de Louis Van Gaal et de José Mourinho, même s’il s’agit des deux seuls coaches ayant conquis des trophées avec MU depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Ten Hag va donc marcher sur les œufs et il a beau bénéficier de l’appui total de son board, il sera jugé comme ses prédécesseurs sur ses résultats.