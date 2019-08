Man Utd: Solskjaer pas inquiet pour son attaque

Manchester United a fait le choix de ne pas remplacer Romelu Lukaku, transféré contre 80 millions d'euros (bonus compris) à l'Inter Milan.

Ole-Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils a indiqué en conférence de presse qu'il ne se faisait pas de soucis pour son attaque. "Bien sûr, Romelu avait un bon bilan et des statistiques. Il est l’un des meilleurs numéro 9. Quand vous jouez avec ce style d’attaquant, une cible, vous êtes sereins. Je suis très confiant par rapport au fait que nous marquerons des buts avec Martial et Rashford. Je suis sûr que Jesse Lingard en mettra plus, aussi. Nous avons une configuration intéressante en attaque", s'est-il justifié. La saison dernière, Anthony Martial et Marcus Rashford ont inscrit 10 buts chacun en Premier League.

Des profils complètement différents de celui de Lukaku qui pourraient annoncer un nouveau style de jeu à venir sur la pelouse d'Old Trafford.