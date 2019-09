Man. Utd-Solskjaer: "On aurait pu prendre plus de risques"

Tenu en échec par Arsenal lundi soir à Old Trafford (1-1), Manchester United, 10e du classement avec 9 points en 7 matches, réalise son pire début de saison depuis 30 ans. Mais Ole Gunnar Solskjaer préfère rester positif.

"On est en train de construire quelque chose. C’est juste un peu décevant qu’on n’ait pas réussi à marquer ce second but, a déclaré l’entraîneur norvégien sur Sky Sports. L’effort n’a jamais été un problème avec ces gars-là. Ils travaillent dur à l’entraînement pour s’améliorer. Ils étaient un peu passifs au début. On aurait pu prendre plus de risques devant."