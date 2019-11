Man Utd-Solskjaer: "Martial a beaucoup mûri"

Après un début de saison tronqué par une blessure à l’ischio-jambier, Anthony Martial confirme son retour en forme du côté de Manchester United. Buteur le week-end dernier lors de la victoire se son équipe à Norwich (3-1), l’attaquant français a été chaudement encouragé à poursuivre sur sa lancée par son entraineur Ole Gunnar Solskjaer, qui a noté un véritable changement d’attitude chez l’ancien Monégasque.

"Il a beaucoup mûri dans son attitude à l’entraînement. Je pense que l’on va le voir à son meilleur dans les années à venir. Il semble plus heureux. En tant que numéro 9, il faut être obsédé par le but. Anthony Martial ressemble de plus en plus à un joueur qui veut vraiment marquer et pas seulement faire des trucs sur le terrain", a ainsi confié le manager norvégien en conférence de presse, en marge d’affronter Bournemouth ce samedi (13h30).