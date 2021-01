La défaite de Manchester United contre Sheffield United (1-2) a laissé place à une pluie d'insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux pour certains joueurs de Manchester United, dont Anthony Martial et Axel Tuanzebe. Des débordements inqualifiables qu'Ole Gunnar Solskjaer a tenu à dénoncer en conférence de presse.

"Inacceptable et dégoûtant"

« Nous faisons campagne (contre le racisme) depuis longtemps maintenant avec la Premier League et je pense que ça marche, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas, a déclaré le technicien norvégien, lassé par ce fléau persistant. Ils se cachent derrière les réseaux sociaux, sont anonymes et c'est inacceptable et dégoûtant (...) Axel Tuanzebe va bien. Je lui ai parlé et, bien sûr, ce n'est pas agréable mais c'est un garçon fort, avec un caractère bien trempé, qui a reçu le soutien de sa famille ».