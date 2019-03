Man Utd: Solskjaer est-il libre de s'engager avec les Red Devils ?

La situation contractuelle d'Ole-Gunnar Solskjaer fait causer en Angleterre, après que celui qui occupe jusqu'à présent un poste d'entraîneur intérimaire sur le banc de Manchester United a laissé entendre qu'il était sans doute libéré de tout engagement avec le club norvégien de Molde. "Je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne. Je pense que le contrat a expiré et que désormais je suis seulement sous contrat avec Manchester United, a déclaré le successeur de José Mourinho au podcast Norway's Fotballklubben. Il faudra peut-être refaire un contrat (pour qu'il retourne à Molde)." Un club dont le président Oystein Neerland, interrogé mercredi sur TV2 Norway, se montre beaucoup plus catégorique quant il s'agissait d'évoquer l'avenir de son jeune coach, qui fait le bonheur de MU avec 13 victoires enregistrées en 16 matches : "Avant Noël, nous avons signé un nouvel accord avec Ole Gunnar pour trois ans, jusqu'à la fin de la saison 2021, a ainsi assuré le dirigeant. Il travaille maintenant pour United et envisage de retourner à Molde après la saison."