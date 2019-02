Man Utd: Solskjaer espère Martial et Lingard contre Liverpool

Dimanche après-midi, Manchester United attend le Liverpool FC à Old Trafford pour le choc de clôture de la 27e journée de Premier League. Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer espère pouvoir compter sur les retours d'Anthony Martial et Jesse Lingard, blessés face au PSG en Ligue des champions (0-2) et absents lors du succès obtenu sur la pelouse de Chelsea (0-2) en huitième de finale de la FA Cup.

"J'espère qu'Anthony sera prêt, et que Jesse sera prêt, explique le manager norvégien sur les médias du club. Ce sont deux blessures différentes, nous avons donc peut-être un peu plus d'espoirs pour Anthony. Quoi qu'il en soit, j'espère que Jesse pourra aussi être prêt. Il nous reste encore quelques jours, nous verrons bien".