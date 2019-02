Man Utd: Solskjaer élu entraîneur du mois de janvier, Rashford meilleur joueur

Ole Gunnar Solskjaer poursuit son parcours exceptionnel en championnat depuis sa prise de fonctions mi-décembre. Le Norvégien a glané avec son équipe de Manchester United 10 points sur 12 possibles pendant le mois de janvier et reste invaincu à la tête des Mancuniens. C'est le premier trophée pour un entraîneur de Manchester United depuis... Sir Alex Ferguson en octobre 2012 !

