Man Utd: Solskjaer a signé pour ''du long terme''

Alors que Massimiliano Allegri aurait été contacté par les dirigeants de Manchester United, après le début de saison raté des Red Devils (12e en Premier League), Ole Gunnar Solskjaer ne se sent pas sur la sellette.

"Toutes les discussions que j’ai eues avec les propriétaires et Ed Woodward (le directeur général, ndlr) étaient sur la base d’un contrat de trois ans. Nous avons planifié sur du long terme. On m’a donné le poste et si tu perds un match ou deux, tu n’attends pas un appel pour être rassuré", a lancé le coach norvégien à Sky Sports.

Le successeur de José Mourinho précise qu’il a des joueurs dans le viseur et que "l’argent est là pour renforcer (l’équipe) en janvier ou l’été prochain".