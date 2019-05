Man Utd: Sanchez blessé à la cheville

Tandis que Manchester United concédait ce dimanche un piètre nul à Huddersfield (1-1, 37e journée), lanterne rouge de Premier League, le Red Devil Alexis Sanchez s'est à nouveau blessé.

Pourtant titulaire, le Chilien n'a rien montré jusqu'à la 54e minute, moment du match où il s'est assis sur la pelouse en se tenant la cheville, avant d'être remplacé par Tahith Chong. Une blessure confirmée par Ole Gunnar Solskjaer lors de la conférence de presse d'après-match.

Speaking at his post-match press conference, Ole confirmed Alexis Sanchez sustained an ankle injury v Huddersfield. #MUFC pic.twitter.com/EOT7rAZm8r