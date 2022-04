Selon le Manchester Evening News, Manchester United a eu des discussions exploratoires avec les représentants d'Antonio Rudiger, en fin de contrat à Chelsea cet été, mais il y a peu d'espoir que l'international allemand les rejoigne. Des sources proches du joueur sont plus concentrées sur la discussion de contrats potentiels avec des clubs garantis de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Bien que United ait trois points de retard sur Tottenham, quatrième, ses trois prochains matches se dérouleront à Liverpool et Arsenal, ainsi qu'à domicile contre Chelsea.

Varane insuffisant à United

United a fait signer Raphael Varane en provenance du Real Madrid cet été et si le joueur de 28 ans a excellé dans la majorité de ses apparitions, il a manqué 15 matches pour cause de blessure ou de maladie. Varane était le premier choix de United, avec le défenseur de Villarreal Pau Torres comme option de secours l'année dernière. Torres a permis à Villarreal d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions et devrait être titulaire pour l'Espagne lors de la Coupe du monde.