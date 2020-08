Finaliste malheureux de la Ligue des Champions dimanche soir avec le PSG, Angel Di Maria n'a pas toujours été au top niveau durant sa carrière. Après quatre années passées sous le maillot du Real Madrid et notamment une Ligue des Champions remportée, en 2014 face à l'Atlético Madrid (4-1), l'Argentin s'était engagé en faveur de Manchester United. Il n'avait évolué que durant une seule saison en Premier League et elle avait été pour le moins compliquée. Alors que les supporters les plus fidèles d'Old Trafford s'attendaient à voir un ailier électrique, capable de créer de nombreuses différences dans les rencontres, il y avait eu un décalage flagrant avec la réalité du terrain. L'Argentin avait joué 32 matchs (pour 4 buts et 11 passes décisives).

Un contexte compliqué pour s'adapter à Manchester

Wayne Rooney, son ancien partenaire, n'a pas accablé le joueur, mais a estimé que l'environnement, à cette époque, n'était pas le plus idéal pour triompher. "C'est un superbe joueur. Quand il est arrivé à United, je me souviens de Louis van Gaal qui disait à l'équipe : 'c'est le seul joueur autorisé à dribbler'. Angel travaille inlassablement sur le terrain. Sa qualité de passe et sa vision du jeu sont brillantes. Il aurait pu devenir une grande star à United. Mais à ce moment, on était un peu en période de transition et c'était difficile pour lui de s'adapter", a jugé Rooney dans le Sunday Times.



En plus d'une équipe pas forcément équipée pour exploiter le talent de Di Maria, le natif de Rosario avait aussi dû passer par un moment très complexe, sur le plan de la vie privée. "Il avait de jeunes enfants, il vivait quelques maisons en dessous de la mienne et quelqu'un a essayé de le cambrioler. Je me souviens que lui et sa famille avaient été secoués. À partir de là, on a vraiment senti que ça allait être difficile pour lui et que c'était sans doute mieux pour lui de partir", a raconté Rooney.