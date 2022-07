Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique pour le média Caught Offside. Cependant, le Portugais souhaite toujours quitter le club pour de nouveaux horizons et Jorge Mendes s'efforce d'y parvenir.

Ronaldo ne veut pas de la Ligue Europa

Le coach mancunien Erik ten Hag, lui, veut le garder et United n'a pas envisagé de départ ni fixé de prix pour son attaquant de 37 ans. Les dirigeants anglais le considèrent toujours comme un élément fondamental du projet de Ten Hag à Old Trafford. Ce n'est pas l'argent qui est important pour Cristiano à ce stade de sa carrière - il veut rejoindre un club capable de l'aider à remporter une sixième Coupe d'Europe pour le mettre au niveau de Paco Gento. United ne peut pas lui offrir cela. Ils ont terminé sixième de la Premier League la saison dernière et participeront à la Ligue Europa en 2022/23. C'est une compétition que Cristiano n'a jamais disputée et qu'il n'a pas l'intention de disputer.