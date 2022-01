Cristiano Ronaldo (36 ans) signait, cet été, son retour à Manchester United, le club qui l'a élevé au rang des plus grands athlètes du ballon rond (2003-2009) avant son départ pour le Real Madrid en juillet 2009. Mais il semblerait que le quintuple Ballon d'Or ne soit pas satisfait du rendement des Mancuniens et pourrait envisager un départ après seulement un an.



Selon les informations du Sun, l'entourage de l'ex-Bianconero aurait déjà entamé des discussions avec Richard Arnold, le futur directeur général du club, lui faisant part de la situation alarmante concernant les résultats des Red Devils. Actuellement à la 7e place au sein de la Premier League, avec deux matchs de retard sur le leader et rival Manchester City, ceux-ci ne peuvent même pas assurer au natif de Madère une qualification en Ligue des Champions l'année prochaine.

Le clan Ronaldo appréhende

Sans oublier le souhait très clairement exprimé du Portugais, qui est de poursuivre sa carrière jusqu'à 40 ans au plus haut niveau. Chose qui risque d'être difficile avec les pensionnaires d'Old Trafford, au vu de leur rythme de croisière bien loin de pouvoir lui permettre de gagner d'autres trophées. Un détail mis également en exergue, lors d'une interview où celui-ci évoquait la mentalité de ses coéquipiers, notamment celle des plus jeunes joueurs du vestiaire, qui selon lui prenaient de moins en moins de conseils auprès des joueurs expérimentés.