Les Red Devils ont annoncé dimanche que Ralf Rangnick ne resterait pas à Old Trafford. Rangnick avait été nommé manager intérimaire après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer par le club de Premier League en novembre dernier. L'Allemand devait prendre un poste de conseiller auprès de United, mais il semblait peu probable qu'il reste après avoir été nommé entraîneur principal de l'Autriche le mois dernier. Erik ten Hag ayant depuis été nommé manager de United, le court séjour de Rangnick en Angleterre est terminé.

Se concentrer sur l'Autriche

Rangnick a déclaré lors d'une conférence de presse : "Après le dernier match contre Crystal Palace il y a une semaine, j'ai eu quelques discussions avec les responsables de Manchester United, avec le conseil d'administration avec lequel j'ai été en contact étroit auparavant. "Et ces derniers jours, nous sommes arrivés à la conclusion que, pour Manchester United, mais surtout pour moi, il serait préférable que je me concentre sur ma tâche d'entraîneur principal de l'équipe nationale autrichienne. "Ensuite, nous avons décidé de résoudre mutuellement ce contrat en tant que leur conseiller, pour ne pas le laisser devenir valide."