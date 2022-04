Alors que les spéculations vont bon train sur le fait que Ralf Rangnick aura un rôle important dans la constitution de l'équipe de Manchester United à court terme, l'entraîneur allemand a insisté sur le fait que le conseil d'administration du club ne lui a pas demandé de préparer un quelconque dossier sur l'équipe actuelle. "C'est complètement faux, complètement faux", a déclaré Rangnick à Sky Sports. "Le conseil d'administration n'a jamais demandé de préparer un dossier, ni pour le board ni pour Erik. Je n'ai également jamais dit quoi que ce soit critiquant l'attitude des joueurs comme étant non professionnelle ou égoïste, ce n'est pas vrai, je protégerai toujours mes joueurs."

Les conseils de Rangnick

Lorsqu'on lui a demandé quels conseils il donnerait au conseil d'administration concernant les joueurs, Rangnick a précisé qu'il ne faisait que donner son avis. "J'ai parlé avec le conseil d'administration assez régulièrement et évidemment nous avons aussi échangé nos impressions sur la situation actuelle", a-t-il poursuivi. "Pour moi, il est important qu'avec Erik et le département des recruteurs, nous puissions construire une nouvelle équipe, un nouveau groupe de joueurs de qualité. Erik, avec son équipe d'entraîneurs, va développer et mener ce club dans une gamme où les supporters voudront voir Manchester United."