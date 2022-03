Le Néerlandais Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino font partie des candidats pour devenir le successeur à long terme d'Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick devrait terminer son mandat d'entraîneur temporaire jusqu'à la fin de la saison avant d'assumer un rôle de consultant au sein du club à partir du 1er juillet.



Rangnick a déclaré à Sky Sports : "Jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout parlé de cela, personne, pas seulement [le directeur du football de United] John Murtough mais personne d'autre, nous n'avons pas abordé ce sujet au cours des dernières semaines et des derniers mois depuis que je suis ici. Je connais mon opinion [sur qui devrait prendre le poste] mais jusqu'à présent, nous n'en avons pas parlé et c'est ce que je peux vous dire".

Rangnick louangeur sur Ten Hag

"Je ne connais pas Ten Hag, pour commencer, en tant que personne. Évidemment, je vois l'évolution de l'Ajax depuis qu'il est là, je connais un peu son travail lorsqu'il était au Bayern Munich et je sais qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, c'est évident, mais il y a quelques autres entraîneurs de haut niveau. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas parlé d'un nouveau manager jusqu'à présent, donc nous n'avons pas non plus parlé de lui."