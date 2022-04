La colère gronde à Manchester United. Déjà passablement dépités par des années de résultats décevants, les supporters du club ont appris vendredi que Ralf Rangnick était nommé sélectionneur de l'Autriche. Entraîneur intérimaire de United, celui qui sera remplacé par Erik ten Hag dès la fin de la saison en cours n'en restera pas moins au club, dans un rôle de consultant. Et c'est justement cette double-casquette à venir qui agace les fans.



Sur les réseaux sociaux, bien souvent réceptacle des rancœurs, de la frustration et trop régulièrement de la haine, de nombreux supporters des Red Devils s'en sont pris à Rangnick. Certains l'ont ainsi traité de "serpent", quand beaucoup d'autres ont estimé que l'Allemand s'était tout simplement servi du club comme d'un "tremplin" pour se trouver un autre emploi. Pour ces fans, le fait que Rangnick reste à Manchester est "une perte d'argent" et montre "à quelle profondeur le club est tombé".

Six jours par mois

Pour autant, il semble peu probable que ses supporters ont bien compris quel le rôle de consultant de Ralf Rangnick sera extrêmement limité en temps effectif. Comme le rappelle le Dailymail, l'accord passé entre le tacticien et Manchester United indique qu'il travaillera "en moyenne six jours par mois" dans ce rôle. Qu'il ait eu besoin de trouver un second emploi n'est finalement pas très étonnant.