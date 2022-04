Avec seulement deux victoires lors de leurs huit dernières sorties en Premier League, les joueurs de Manchester United ont complètement levé le pied et terminent la saison en roue libre. Ils ont pourtant encore un objectif à assurer : une qualification pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Et avec seulement cinq points d'avance sur la huitième place occupée par Wolverhampton, rien n'est encore acquis.



Ralf Rangnick en est parfaitement conscient. L'entraîneur intérimaire, qui cédera sa place à Erik ten Hag en juin prochain avant d'intégrer de son côté le staff mancunien, l'a rappelé à son groupe. À la veille d'affronter Chelsea (20h45, 37e journée), pour ce qui sera l'ultime choc de la saison pour les Red Devils, le tacticien a oscillé entre fatalisme et nécessité de bien finir la saison.

Terminer le plus haut possible

"Je pense que ça ne sert à rien de spéculer sur la Ligue des champions. Nous devons faire preuve de réalisme. Même si nous gagnons nos quatre derniers matchs, la situation n'est pas entre nos mains. Ce qui l'est en revanche, c'est la manière dont nous jouons et le niveau que nous affichons. Pour la saison prochaine, c'est important de terminer celle-ci le plus haut possible." L'objectif est fixé. À Cristiano Ronaldo et ses partenaires de l'atteindre.